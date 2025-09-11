Yapay zekâ robotu Grok’un X hesabı, milli güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle Türkiye’de erişime kapatıldı. Karar henüz uygulanmadı.
Grok’un X hesabına erişim engeli getirildi
X platformunun yapay zekâ robotu Grok’un resmi hesabı, 5651 sayılı Kanun’un 8/A maddesi kapsamında alınan kararla Türkiye’de erişime engellendi. Kararın gerekçesi olarak “milli güvenlik” ve “kamu düzeninin korunması” gösterildi.
Karar uygulamaya girmedi
Erişim engeli kararı internet servis sağlayıcılarına iletilse de, hesabın Türkiye’den görünmez kılınmasına ilişkin uygulamanın X tarafından henüz hayata geçirilmediği belirtildi. Hangi sulh ceza hâkimliğinin kararı aldığı ise açıklanmadı.
Daha önce 50 gönderi engellenmişti
Grok’un X hesabında paylaşılan 50 gönderi, 9 Temmuz 2025’te Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliği’nin 2025/8170 sayılı kararıyla erişime engellenmişti.
-
Engellenen içeriklerden bir kısmı X tarafından doğrudan silindi.
-
Silinmeyen gönderiler ise Türkiye’den görünmez kılınarak erişime kapatıldı.