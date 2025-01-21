Grönland Başbakanı Mute Egede, Donald Trump’ın Grönland’ın ABD’nin stratejik kontrolüne geçmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin net bir tavır ortaya koydu. Egede, düzenlediği basın toplantısında şu ifadeleri kullandı: "Biz Grönlandlıyız, ABD’li olmak istemiyoruz. Danimarkalı da olmak istemiyoruz. Grönland’ın geleceğine yalnızca Grönland halkı karar verebilir. Bu konudaki dış baskılar kabul edilemez."

Başbakan, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini belirterek, Grönland'ın doğal kaynakları ve jeopolitik konumu nedeniyle uluslararası baskılara maruz kaldığını vurguladı.

Trump’ın sözleri gerilimi tırmandırdı

ABD Başkanı Donald Trump ise Grönland’ın Amerika’nın uluslararası güvenliği için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirtti. Trump, Danimarka’nın Grönland’ı korumak ve ekonomik olarak desteklemek konusunda zorlandığını savunarak, “Bu durumu Danimarka’nın anlayışla karşılayacağından eminim,” dedi.

Trump’ın açıklamaları, yalnızca Grönland yönetiminden değil, Danimarka hükümetinden de tepki çekti.

Grönland, zengin yer altı kaynakları ve Kuzey Kutbu’ndaki stratejik konumu nedeniyle süper güçlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Trump’ın bu çıkışı, 2019’da Grönland’ı satın alma fikrini dile getirmesinden bu yana bölgede artan gerilimin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.