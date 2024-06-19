Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 25 ilde düzenlenecek GSB Gençlik Kampları'na bu yıl rekor düzeyde başvuru aldıklarını açıkladı. Bakan Bak, kampların gençler için önemli bir fırsat olduğunu vurgulayarak, başvuruların dijital ortamda okul başarısı ve aile geçim durumu kriterlerine göre değerlendirileceğini belirtti.

Başvurular rekor kırdı

İlk dönem için 131 bin 168 genç başvuru yaparken, son 6 haftayı kapsayan ikinci dönem başvuruları da devam ediyor. 15 Mayıs'ta başlayan ve 7 Haziran'da sona eren ilk dönem başvurularının ardından, kamplar 24 Haziran - 23 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

7/24 güvenlik ve sağlık hizmeti

Bakan Bak, 11'i deniz, 27'si doğa olmak üzere 38 farklı alanda ücretsiz düzenlenen kamplara yönelik ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti. Şehit çocukları ve gazi yakınlarının doğrudan katılım hakkı kazandığını belirten Bakan, "Kampa gelen her çocuk artık bizim evladımızdır. Güvenlik ve sağlık hizmetleri 7/24 sağlanmaktadır. Kamp süresince ve dönüşünde bakanlık personellerimiz gençlere eşlik ediyor" dedi.

Zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirme

Farklı illerden gelen gençlerin dostluklar kurduğu bu kamplarda, gençlerin zararlı alışkanlıklara karşı bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Bakan Bak, "Kamplarımızda gençlerimizin gelişimine katkıda bulunmak amacıyla sanatsal, sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetler düzenliyoruz. Ayrıca tarihi ve kültürel geziler, spor faaliyetleri de gerçekleştiriliyor. Bu kampların gençlere sportif ve eğitsel anlamda büyük katkısı var" ifadelerini kullandı.

Geniş etkinlik imkanları

GSB Gençlik Kampları'nda gençlere birçok imkan sunuluyor. Kampa katılan gençler, toplanma merkezlerinden kamplara ulaştırılıyor ve seyahat ile sağlık sigortaları yapılıyor. Ücretsiz olan bu kamplarda çeşitli etkinlik ve aktiviteler gerçekleştiriliyor.

Deniz ve doğa kampları

Yaz gençlik kampları deniz ve doğa kampları olarak ikiye ayrılıyor. Deniz kamplarında 12-13 ve 14-15 yaş grupları ağırlanırken, doğa kamplarında 16-17, 18-22 ve 23-25 yaş grupları misafir ediliyor. Her genç, doğa ve deniz kamplarına sadece birer kez katılabiliyor. Deniz kamplarında yüzme, yat gezisi, spor aktiviteleri, halk oyunları, tiyatro, müzik ve el sanatları gibi faaliyetler yer alıyor. Doğa kamplarında ise tırmanma duvarı, parkur oyunları, flyfox, macera parkuru, paintball, dağ bisikleti, kano, oryantring, okçuluk ve çeşitli spor aktiviteleri ile sosyal ve kültürel faaliyetler gerçekleştiriliyor.

Bu yıl rekor başvuruyla dikkat çeken GSB Gençlik Kampları, gençlerin hem eğlenip hem de kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunuyor. Kamplar, gençlerin dostluklar kurmasına, zararlı alışkanlıklardan uzak durmasına ve sportif, kültürel alanlarda kendilerini geliştirmelerine olanak tanıyor.