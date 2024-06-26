Muğla'da 30 farklı branşta eğitim sunulacak olan GSB Engelsiz Spor Okulları, daha fazla katılım hedefiyle kapılarını açıyor.

Futbol, basketbol, voleybol, yüzme ve atletizm gibi popüler sporların yanı sıra, daha az bilinen branşlarda da eğitimler verilecek. Engelli çocuklar ve gençler için özel olarak tasarlanan GSB Engelsiz Spor Okulları da bu dönemde faaliyete geçecek. Bu okullar, engelli bireylerin spor yaparak sosyal ve fiziksel becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyacak ve toplumla daha aktif bir şekilde kaynaşmalarını sağlayacak.

"Tüm gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz"

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, yaptığı açıklamada, “Yeryüzü cenneti Muğla’mızda 30 branşta açılacak olan spor merkezlerimize daha fazla çocuk ve gencimizin katılımını sağlamak amacı ile uygulanan GSB Spor Okulları ve GSB Engelsiz Spor Okulları yaz dönemi kayıtları başladı. Spor okullarımız, özellikle ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarımızın yaz aylarında serbest zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri için uzman antrenörler nezaretinde modern spor tesislerimizde binlerce çocuğumuza ve gencimize hizmet verecek şekilde planlanmıştır. Tüm çocuklarımızı ve gençlerimizi spor tesislerimize bekliyoruz” dedi.