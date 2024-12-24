2025 yılı için milyonların merakla beklediği asgari ücret açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yüzde 30 zamla belirlenen yeni asgari ücreti duyurdu. Asgari ücretin artışıyla birlikte işsizlik maaşı, GSS primleri ve diğer sosyal haklarda da önemli değişiklikler gerçekleşti. İşte yeni rakamlar ve tüm detaylar.

Yeni Asgari Ücret: 22 Bin 104 TL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 4. toplantısında alınan karar doğrultusunda 2025 yılı için net asgari ücret yüzde 30 artışla 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Mevcut net asgari ücretin 17 bin 002 TL olduğu düşünüldüğünde, bu artış işçilerin alım gücünü artırmayı hedefliyor.

İşsizlik maaşı ve GSS primlerinde artış

Asgari ücrete yapılan yüzde 30’luk zamla birlikte, işsizlik maaşı, GSS primleri ve diğer sosyal haklarda da güncellemeler yapıldı:

En düşük işsizlik maaşı: 7.940,33 TL → 10.332,43 TL

En yüksek işsizlik maaşı: 15.880,66 TL → 20.644,86 TL

Günlük GSS primi: 600,80 TL → 781,04 TL

En düşük Bağkur primi: 5.950,75 TL → 7.735,98 TL

Kıdem tazminatı ve sigorta primleri

Asgari ücret artışı, kıdem tazminatı ve sigorta primlerini de etkiledi.

Kıdem tazminatı: 20.002 TL → 26.004 TL

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi: 6.400,80 TL → 8.321,04 TL

Ev hizmetinde çalışanların prim ödemesi: 6.500,81 TL → 8.451,05 TL

Diğer önemli güncellemeler

Stajyer maaşı: 5.100,64 TL → 6.630,83 TL

BES kesintisi: 600,07 TL → 780,09 TL

Günlük askerlik ve doğum borçlanmaları: En düşük: 213,23 TL → 277,20 TL En yüksek: 1.600 TL → 2.080 TL

