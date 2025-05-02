Rockstar Games, Grand Theft Auto serisinin yeni oyunu olan GTA 6’nın çıkış tarihini ertelediğini duyurdu. İlk olarak 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesi planlanan oyun, 26 Mayıs 2026’ya ertelendi. Şirket, oyunculara en yüksek kaliteyi sunmak için ek zamana ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

GTA 6, 26 Mayıs 2026’da çıkacak

Dünyanın en çok beklenen oyunları arasında yer alan Grand Theft Auto 6'nın çıkışı bir kez daha ertelendi. Yapımcı firma Rockstar Games tarafından yapılan açıklamada, oyunun 26 Mayıs 2026’da piyasaya sürüleceği belirtildi. Geliştirici ekip, gecikmenin gerekçesini "oyunculara kusursuz bir deneyim sunmak" olarak açıkladı.

GTA 6’nın, bugüne kadar geliştirilen en büyük ve en ayrıntılı açık dünya oyunlarından biri olacağı belirtiliyor. Oyunseverler, yıllardır bekledikleri yeni serinin ertelenmesi karşısında hayal kırıklığı yaşarken, Rockstar Games gecikme için özür diledi.

Rockstar Games’ten resmî açıklama ve özür

Rockstar Games, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı duyuruda oyunculardan anlayış beklediklerini ifade etti. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Piyasaya sürdüğümüz her oyunda amacımız her zaman beklentilerinizi aşmak olmuştur ve GTA 6 da bunun bir istisnası değildir. Beklediğiniz ve hak ettiğiniz kaliteyi sunabilmek için bu ekstra zamana ihtiyacımız olduğunu anlayışla karşılayacağınızı umuyoruz. Yakında sizinle daha fazla bilgi paylaşmayı dört gözle bekliyoruz.”