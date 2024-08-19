Oyun dünyasında merakla beklenen GTA 6, yeni bir sızıntı dalgasıyla gündeme geldi. Oyunun bütçesi, haritası ve karakterleriyle ilgili ortaya atılan yeni iddialar, Rockstar Games'in şimdiye kadar yapılmış en büyük oyunlarından birini hazırladığını işaret ediyor.

GTA 6, GTA 5'in iki katı büyüklüğünde olabilir

Sosyal medya platformu X’te “Rino” kullanıcı adıyla bilinen bir kaynağın ortaya attığı iddialar, GTA 6’nın geliştirme sürecine dair önemli bilgiler sunuyor. Bu raporda, Rockstar Games'in GTA 6 için 2014 yılında 2 milyar dolarlık devasa bir bütçe ayırdığı belirtiliyor. Oyunun, GTA 5’in yaklaşık iki katı büyüklüğünde bir açık dünyaya sahip olacağı ve PlayStation 5 ile Xbox Series X/S için 2025 sonbaharında piyasaya sürülmesinin planlandığı ifade ediliyor. PC versiyonu ise bu tarihten sonra çıkabilir.

Üç büyük şehir ve dinamik hava durumu

GTA 6’nın açık dünya haritasının, Miami, Küba ve Bahamalar gibi turistik bölgelerden esinlenilen üç büyük şehri ve dört küçük şehri içereceği iddia ediliyor. Golf kulüpleri, kumarhaneler ve tema parkları gibi keşfedilebilir birçok mekanın yanı sıra, oyunda gelişmiş su fiziği ve dinamik bir hava durumu sistemi bulunacak.

Jason ve Lucia: yeni dinamik karakterler

Oyunun ana karakterleri Jason ve Lucia'nın, oynanışı etkileyen dinamik bir ilişkiye sahip olacağı belirtiliyor. Soygunlar, uyuşturucu kaçakçılığı ve su aktiviteleri ise oyunun ana odak noktaları arasında yer alacak. Yan karakterlerin ise gerçek zamanlı kararlar vererek, kendi hayatlarını sürdürecekleri iddia ediliyor.

Yeni fragman beklentisi

GTA 6’ya dair bu sızıntıların ardından, oyunun ikinci fragmanının Kasım veya Aralık ayında yayınlanacağı ve çıkış tarihinin 2025 sonbaharına doğru olabileceği konuşuluyor. Bu da, oyunun bir yıl içinde oyuncularla buluşabileceği anlamına geliyor.