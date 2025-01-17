Rockstar Games, uzun süredir sessizliğini koruduğu Grand Theft Auto 6 (GTA 6) hakkında büyük bir açıklamaya hazırlanıyor olabilir. Aralık 2023’te yayımlanan ilk fragmanın ardından, oyunun planlanan 2025 Sonbahar çıkış tarihiyle ilgili henüz yeni bir bilgi verilmedi. Ancak Take-Two Interactive’in Şubat ayında gerçekleştireceği yatırımcı toplantısı öncesi, hayranlar heyecanlı bir duyuru bekliyor.

Take-Two’nun geleneği ve beklentiler

Take-Two Interactive, geçmişte büyük oyun duyurularını yatırımcı toplantıları öncesinde yapmasıyla biliniyor. Red Dead Redemption 2, GTA 5 ve Max Payne 3 gibi önemli yapımların duyuruları da Ocak ortası ile Şubat başı arasında yapılmıştı. Reddit’teki hayranlar bu geleneği hatırlatarak GTA 6’nın yeni fragmanı veya çıkış tarihiyle ilgili açıklamanın bu dönemde yapılabileceğini düşünüyor.

Erteleme endişesi var mı?

Rockstar Games, GTA 6’nın çıkışıyla ilgili herhangi bir erteleme açıklamadı. Ancak bir yıldan fazla süren sessizlik, bazı oyuncular arasında şüphe uyandırdı. Hayranlar, Take-Two’nun toplantı öncesi sessizliğini bozarak beklenen açıklamayı yapmasını umuyor.

"Büyük açıklama kapıda"

Bazı hayranlar, “Önümüzdeki 3 hafta içinde resmi bir güncelleme görebiliriz. GTA 6’ya artık sadece 7-8 ay kaldı,” ifadelerini kullanıyor. Take-Two’nun borsa değerlerini artırma stratejilerini ve oyuncu beklentilerini göz önünde bulundurduğumuzda, büyük bir duyuru ihtimali oldukça yüksek.

Gözler, Şubat ayında yapılacak yatırımcı toplantısı ve Take-Two Interactive’in GTA 6’ya dair paylaşabileceği güncel bilgilerde. Hayranlar, Rockstar Games’ten gelecek yeni gelişmeleri merakla bekliyor.