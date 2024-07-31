Rockstar Games, 2025 civarında piyasaya sürmeyi planladığı Grand Theft Auto 6 (GTA 6) ile oyunculara yeni bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ancak, yeni bir rapor GTA 6’nın, PlayStation 6 ile aynı dönemde piyasaya sürüleceğini ortaya koyarak, Rockstar’ın PS4 oyuncularını nasıl ikna edeceği konusunda soru işaretleri yarattı.

Bir pazar analiz firmasının yürüttüğü araştırmaya göre, GTA Online’ın aylık ortalama 20 milyon aktif oyuncusu bulunuyor. Bu rakam, GTA 6 tanıtımlarının ardından Aralık ayında 30 milyona ve yeni içeriklerin ardından Haziran’da 25 milyona kadar yükseldi. Bu oyuncuların büyük çoğunluğu hala PlayStation 4’te oynamaya devam ediyor. Aynı zamanda, milyonlarca oyuncu Xbox One ve PC’den GTA Online’a erişiyor.

Rockstar, GTA 6'yı yalnızca PS5 ve Xbox Series X/S için sunarak yeni nesil konsol oyuncularına hitap etmek istiyor. Bu durum, PS4 ve PS6 hakkında yeni sızıntıların ortaya çıkmasına neden oldu. Kullanıcıların bu bölünmesi, Rockstar için önemli bir risk teşkil ediyor.

İki platformu paralel yürütme zorluğu

Rockstar, oyuncuların sorunsuz bir şekilde geçişini sağlamak için hem GTA Online hem de GTA 6'nın çok oyunculu modunu sürdürmek zorunda. Ancak bu, kaynakların iki oyun arasında bölünmesini gerektireceğinden, şirket açısından oldukça zorlayıcı olacak.

Araştırmalar, GTA Online’ın mevcut oyuncularını yeni yapıya yönlendirebileceğini gösteriyor. Mevcut oyunun aniden kapatılması, Rockstar’ın pek çok oyuncuyu kaybetmesine neden olabilir. Bu yüzden, Rockstar’ın stratejik bir planla, GTA Online’dan GTA 6'ya geçişi sorunsuz bir şekilde yönetmesi gerekiyor.