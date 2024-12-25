GTA 6'nın fiyatı, sistem gereksinimleri ve çıkış tarihi hakkında net bilgiler henüz açıklanmasa da, Rockstar Games’in oyunu 2025 sonbaharında piyasaya sürmesi ve fiyatlandırmayı küresel piyasalara göre ayarlaması bekleniyor.

Mevcut tahminlere göre oyunun standart sürümünün 70-150 dolar arasında değişeceği öngörülüyor. Türkiye’de ise döviz kuru ve vergiler göz önüne alındığında, oyunun fiyatının 2400 TL ile 4600 TL arasında olabileceği konuşuluyor. Deluxe ve Collector’s Edition sürümlerinin ise 90 ila 150 dolar arasında bir fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor.

Ön siparişlerde dikkatli olun!

Bazı oyun siteleri şimdiden ön siparişleri başlattı. Örneğin Xbox sürümü için 70 avro fiyat belirleyen siteler mevcut. Ancak Rockstar Games’ten resmi bir fiyat ve çıkış tarihi duyurusu gelmediği için bu tür siparişlerin güvenilirliği tartışmalı.

Çıkış tarihi: Ertelenme ihtimali var mı?

Rockstar Games, GTA 6’nın Sonbahar 2025'te çıkacağını duyurmuştu. Ancak oyunun sessiz geçen geliştirme süreci ve sektörde yaşanan belirsizlikler, ertelenme ihtimalini gündeme getiriyor.

Bloomberg’e göre, büyük oyun stüdyoları GTA 6 ile rekabetten kaçınmak için çıkış tarihlerini planlamakta zorlanıyor. Bu durum, sektör genelinde bir bekleyiş ve belirsizlik yaratıyor.

GTA 6 PC sürümü ve sistem gereksinimleri

GTA 6’nın PC sürümü henüz duyurulmadı. Ancak serinin önceki oyunlarına bakıldığında, bir PC versiyonunun gecikmeli de olsa mutlaka çıkacağı tahmin ediliyor.

RAGE engine ve grafik kalitesi

GTA 6, Rockstar’ın geliştirdiği RAGE Engine’in en yeni sürümünü kullanacak. İlk fragmandaki yüksek grafik kalitesi, oyunun donanım gereksinimlerinin oldukça yüksek olacağını düşündürüyor.

PC sistem gereksinimleri tahminleri:

İşlemci: AMD Ryzen 7 veya Intel i7 serisi

Ekran Kartı: Nvidia RTX 3060/4060 veya AMD Radeon RX 6800

RAM: Minimum 16 GB, önerilen 32 GB

Depolama: En az 150 GB SSD

İşletim Sistemi: Windows 10 veya 11

Xbox Series S uyumu

Take-Two Interactive Başkanı Strauss Zelnick, oyunun Xbox Series S’de de sorunsuz çalışabileceğini belirtti. Bu açıklama, optimizasyon konusunda beklentileri artırıyor.

Oyun dünyasını şimdiden etkisi altına alan GTA 6’nın yeni gelişmeleri, hayranlar tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.