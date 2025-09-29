Başkan Pehlivan, "Bereket fışkıran toprakları ve zengin yer altı su kaynaklarıyla Menemen, çöplük yapılacak değil, el üstünde tutulacak bir öneme sahiptir. İlçemizde çöp tesisine asla geçit vermeyeceğiz." dedi.



Menemen'e çöp tesisi yapılması girişimine karşı başlayan tepki, dev bir dayanışmaya dönüştü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın kentin yeni çöp olanı olarak Menemen Çaltı'yı düşündüklerini söylemesiyle birlikte başlayan süreçte, Çaltı'dan Bağcılar'a kadar bölge muhtarlarından yükselen tepkiler, tüm ilçeye yayıldı.



Menemen'in dört bir yanındaki reklam panolarına, "Menemen kimsenin çöplüğü değil! Yuvamız, haklıyız, sonuna kadar direneceğiz!" sloganıyla başlayan ve "Ege'nin en bereketli tarım arazilerine sahip olan Menemen, tarihinin en tehlikeli girişimiyle karşı karşıya! İlçemize her gün dökülecek binlerce ton çöp; tarımımızın, yer altı sularımızın, temizliğimizin, sağlığımızın ve geleceğimizin karanlığa hapsolması anlamına gelir. Bizler Menemenliler olarak atalarımızın emaneti ve evlatlarımıza miras olacak olan bu güzel kentin karanlığa teslim edilmesine izin vermeyeceğiz! Kadınlarımızla, çocuklarımızla, STK'larımızla, sanatçılarımız, basınımız, hukukçularımız, siyasilerimiz ve tüm hemşehrilerimizle birlikte Menemen dayanışması olarak bu haksız dayatmaya geçit vermeyeceğiz!" yazılı afişler asıldı. Tepkilere, Menemen Belediyesi ile birlikte muhtarlar, çevre sağlık ve toplum için çalışan dernekler, meslek odaları, ilçe halkı, gönüllü komiteleri, okullar, üniversiteler, öğrenci grupları, esnaf ve iş dünyası, doktor, hemşire ve sağlık kuruluşları, yerel basın ve medya temsilcileri, sanatçılar ve kültür grupları, avukatlar ve hukuk gruplarıyla siyasi parti temsilcileri destek verdi.



Menemen dayanışmasının önemine değinen Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Menemen, Ege Bölgesi'nin en verimli tarım topraklarına sahip ve doğal kaynaklarıyla zengin bir ilçedir. Bu topraklar, sadece Menemenlilerin değil, tüm Türkiye'nin ortak değeridir. Tarım alanlarımız, doğamız, su kaynaklarımız ve yeraltı zenginliklerimiz, geleceğimizin teminatıdır. Çaltı bölgesinde kurulması planlanan bu çöp bertaraf tesisi, tüm bu değerleri yok saymakta ve Menemen'in zengin doğal ekosistemine geri dönülmesi imkânsız zararlar verecektir. Bu tesisin yaratacağı koku, çevreyi, doğayı ve halkımızı dayanılmaz biçimde etkileyecek, evimiz dediğimiz Menemenimizi yaşanamaz hale getirecektir. Bu nedenle, Menemen Belediyesi olarak bu projeye karşı durma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz. Çaltı'daki bu tesisin oluşturacağı çevresel felakete ve halk sağlığına vereceği zarara karşı, her türlü mücadeleyi vereceğiz. Menemen halkı, güçlü bir duruş sergileyerek, bu tehlikenin önüne geçmek için birlikte hareket edecektir. Bizler, Menemen'in değerlerini savunarak, halkımızın sağlığını ve doğasını korumak için bu girişimi durduracağız. Menemen halkının yanında, güçlü Menemen ailemizle birlikte bu yanlış projeye karşı duracağız ve ilçemizi koruma kararlılığımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ