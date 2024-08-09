Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu arazisinde, Türkiye'nin endemik bitkilerinden biri olan Gül Papatya (Anthemis rosea subp. carnea Boiss.) ilk kez kültüre alındı.

Ege Üniversitesi Ödemiş Meslek Yüksekokulu ile Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri A.Ş. arasında imzalanan protokolle, Gül Papatya bitkisinden elde edilecek etken maddelerle bebek bakım ürünleri geliştirilecek. Protokol, bitkinin özel özelliklerinin ve potansiyel sağlık faydalarının bebek bakım sektöründe kullanılmasını hedefliyor.

Bu projeyle, Ege Üniversitesi'nin araştırma ve geliştirme alanındaki katkılarının yanı sıra, Türk bitki örtüsünün ekonomik ve endüstriyel değerlerinin artırılması amaçlanıyor. Gül Papatya'nın kültüre alınması, bitkisel ürünlerin kalitesini artırarak bebek bakım ürünleri sektörüne yenilik getirecek.