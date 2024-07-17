İzmir Bosna Sancak Derneği eski başkanı iş insanı Abdullah Gül ve eşi İnci Gül’ün kızları, Baki Holding ihracat operasyon sorumlusu Sena Gül, Konak Belediyesi Spor İşleri’nde futbol antrenörü olarak görev yapan Burak Kocabekirler ile hayatlarını birleştirdi.

Ömer Eşki genç çiftin nikahını kıydı

Buca Kaynaklar’daki Eren Çiftliği Kır Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün töreninde, Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki genç çiftin nikahını kıydı. Başkan Eşki, evlilik cüzdanını gelin Sena Gül’e teslim ederek, genç çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Grup Liljan sahne aldı

Düğüne Almanya, Makedonya ve Sancak bölgesi Novi Pazar’dan davetliler katıldı. İstanbul’dan davet edilen Boşnak müzik grubu ‘Grup Liljan’ Boşnakça şarkılarıyla düğün boyunca eğlenceyi zirveye taşıdı. Konuklar, pisti hiç boş bırakmadı ve mutluluklarını gözlerinden okunan Sena-Burak Kocabekirler çifti, "Bu mutlu günümüzde bizleri yalnız bırakmayan, mutluluğumuza ortak olan akrabalarımıza ve dostlarımıza teşekkür ederiz" diyerek duygularını ifade ettiler.