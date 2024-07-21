Her yaz olduğu gibi bu yaz sezonu da Çeşme’ye adeta ünlü yağıyor. Çeşme mekanlarının sahneleri ünlü isimleri ağırlamaya devam ediyor. Başarılı sanatçı Gülben Ergen hafta sonu Çeşme Alaçatı’da sahne aldı. Alaçatı Şerefe sahnesinde hayranlarının karşısına çıkan ünlü sanatçı parıltılı kostümüyle göz doldurdu. Gece 23:00 da sevenlerinin alkışları eşliğinde sahneye çıkan Ergen sahnede sevilen şarkılarını seslendirdi. Başarılı sanatçı kendisini dinlemeye gelen tatilcilere muhteşem bir gece yaşattı.

Muhabir: Mesut Varlık