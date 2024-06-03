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2 farklı kostüm giyen Gülben Ergen göz kamaştırdı. 888 Private yaz boyu açık olacak Bodrum şubesinde de Gülben Ergen’in düzenli olarak sahneye çıkacağının müjdesini verdi.

İSTANBUL (İGFA) - Aylardır sahneden sahneye koşan Gülben Ergen kış sezonunu İstanbul 888 Private adlı mekanda verdiği konser ile kapattı. Günler öncesinden rezervasyonları dolan gece için mekan tüm mecralarında ‘Sold Out’ duyurusu yaptı.

Pop müziğin sevilen ismi Gülben Ergen kış sezonunu kapalı gişe konser ile tamamladı.

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