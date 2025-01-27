Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına karşı yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor. Son olarak, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek hakkında yaptığı paylaşımdan dolayı şikâyet aldı.

Savcılığa çağrıldı

Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadelerini kullanmıştı. "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe..." Bu paylaşımının ardından şikâyet edildiğini açıklayan Ergen, savcılıktan ifade vermek üzere çağrıldığını duyurdu.