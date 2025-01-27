Ünlü oyuncudan magazin muhabirlerine gergin tepki Ünlü oyuncudan magazin muhabirlerine gergin tepki

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, kadın cinayetleri ve çocuk istismarlarına karşı yaptığı paylaşımlarla sıkça gündeme geliyor. Son olarak, Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde şiddet ve cinsel istismara uğrayarak hayatını kaybeden 2 yaşındaki Sıla bebek hakkında yaptığı paylaşımdan dolayı şikâyet aldı.

Savcılığa çağrıldı

Gülben Ergen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İnsan suretindeki yaratıklar Sıla'ya nasıl kıydınız? Bebek o bebek" ifadelerini kullanmıştı. "Keşke ömrümden ömür verebilseydim 2 yaşındaki minik meleğe..." Bu paylaşımının ardından şikâyet edildiğini açıklayan Ergen, savcılıktan ifade vermek üzere çağrıldığını duyurdu.

Kaynak: HABER MERKEZİ