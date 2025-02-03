2000'li yılların popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyesi Gülçin Ergül, kendisi hakkında çıkan asılsız haberlere ve yapılan yorumlara sert tepki gösterdi. Grup dağıldıktan sonra solo kariyerine devam eden Ergül, sosyal medya hesabı üzerinden yaşadığı sıkıntıları takipçileriyle paylaştı.

"İtibar suikastı yapılıyor"

Ergül, bir süredir kendisi hakkında toplumu yanıltıcı ve asılsız yorumlar yapıldığını belirterek, bunların bir itibar suikastı niteliği taşıdığını vurguladı. Açıklamasında, "Bir süredir benzer hesaplardan hakkımda asılsız ve toplumu yanıltıcı senaryolar iddia eden, bana karşı itibar suikastı niteliğinde bazı yorum saldırıları yapılmakta olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Bu asılsız yorum ve karalamalar devam ettiği takdirde gerekli hukuki girişim hakkımın saklı olduğunu kamuoyuna duyurmak isterim," dedi.

“Bumerang gibi döner”

Ergül, birkaç ay önce Antalya'da verdiği konserle ilgili yapılan eleştirilere de cevap vermişti. Eleştirilerin çoğunlukla fiziksel görüntüsüyle ilgili olduğunu belirten şarkıcı, bu yorumlara karşı şu yanıtı verdi: "Evet uzun yoğun tempolu çekimler, zatürre derken spor yapamıyorum. Kilo aldım ama bence en çok da kortizol yüzünden. Acımasız yorumlarınız bir gün bumerang olup sizi de vurur, içim rahat." Ergül, açıklamasında ayrıca, "Ben de kısa zaman önce ve yıllarca inceydim. Ne olacağını bilemezsiniz. Ben yine kilo veririm, siz merak etmeyin. Ha bir de göbeğimin bir kısmı diyaframım. Güzel şarkı söylemeye yarıyor" diyerek yanıtını tamamladı.