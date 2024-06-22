Ünlü Güldür Güldür Show oyuncusu Rüştü Onur Atilla, sosyal medya üzerinden 10 yıllık eşi Sinem Ayyıldız ile boşandıklarını duyurdu. Atilla, 2014 yılında evlendiği ve iki çocuğunun annesi olan Sinem Ayyıldız ile anlaşmalı boşanma sürecini tamamladıklarını açıkladı. Paylaşımında, evliliklerinin 10 Haziran 2024 tarihinde sonlandığını belirten Atilla, mesleği gereği kamuoyunu bilgilendirmenin önemli olduğunu vurguladı.

Rüştü Onur Atilla, "Herkesin mutlu ve sağlıklı olması, çocuklarımızın da bu yeni düzenimizde sevgi ile büyümeleri tek dileğim" ifadeleriyle duygularını paylaştı. Ayrıca, bundan sonraki yaşamlarında huzur ve keyif içinde yaşayabilmeleri için gösterilecek hassasiyet ve anlayış için teşekkürlerini iletti.