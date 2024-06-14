Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, eğlencenin vazgeçilmez adresi 'Güldür Güldür Show'un sezon finali tanıtımı yayınlandı. Ekranların komedi klasiği 'Güldür Güldür Show' kahkaha dolu skeçleri ve sevilen kadrosuyla SHOW TV ekranlarında izleyicileriyle buluşuyor. Programda eğlence, hız kesmeden devam ediyor.

'Güldür Güldür Show' sezon finaliyle 15 Haziran Cumartesi akşamı saat 20.00'de SHOW TV'de.

Günlük hayatın sıradan konularına farklı bir bakış açısı ile yaklaşan komedi programı, aileden aşka, şöhretten teknolojiye, futboldan arkadaşlığa birçok konuya yine kendi mizah anlayışıyla kahkahanın adresi olmaya devam ediyor.