AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liraya yükseldiğini açıkladı. Güler, emekli aylıklarına seyyanen (eşit biçimde) zam yapılmamasını 6 Şubat 2023 depremlerine, EYT’lilere ve bütçeye bağladı.

Günlerden beri emeklinin merakla beklediği yılın ikinci yarısında emekli aylıklarına yapılacak zam belli oldu. En düşük emekli aylığı Hazine desteğiyle 12 bin 500 liraya yükseltilirken, kök aylığı 8 bin 383 liranın atlında olan 1,7 milyon emekli, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) enflasyon verilerine göre belirlenen yüzde 24,73’lük zammı alamadı.

Aylığı 10 bin liranın altında olan en az 1,7 milyon emeklinin kök aylık sorununun çözülmemesi kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Seyyanen zamma karşı “deprem bütçeli” savunma

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yılın ikinci yarısı için emekli aylıklarını açıkladığı toplantıda bir muhabir emekli aylıklarına seyyanen zam konusunu gündeme getirdi.

“Ödediği primlere göre 12.500 TL emekli maaşı alan emekliler 12.500 TL almaya devam edecek. Burada bir adaletsizlik yok mu? Bütün emeklilere seyyanen 2.500 TL verilse daha adil olmaz mıydı?” sorusunu yanıtlayan Güler şöyle dedi:

“Değerli arkadaşlar, bazı şeyleri çok çabuk unutuyoruz. Bütçemizin büyüklüğü belli. 2024 yılı bütçemiz 11 trilyon 89 milyar TL. Bunun içerisinde 6 Şubat depremlerine yönelik yaklaşık 1 trilyon 100 milyar ayırmış durumdayız. Seçimlerden önce emeklilik sistemine 2.5 milyona yakın emekli dahil oldu EYT sistemiyle. Bunun bütçemize getirdiği önemli bir yük var.”

Güler, emekli aylıklarındaki artışın altı aylık süreçte bütçeye maliyetinin ise 33 milyar 200 milyon lira olduğunu açıkladı.

“7 bin 500 liraydı, şimdi 10 bin lira olacak”

Türkiye'nin en kalabalık ve pahalı şehri olan İstanbul’da bir emekli 7 bin 500 lira aylık aldığını belirterek tepki gösterdi. “5 bin lira aidat veriyorum. 2 bin 500 lirayla nasıl geçineyim?” diye soran emekli pazardan bir şey alamıyoruz diye dert yandı:

“Devlet gelsin de kendisi geçinsin bakalım. Bir şeye bakıp alamıyoruz. Allah’a şükür deyip oturuyoruz aşağıya. Benim 7 bin 500 liraydı maaşım, yeni 10 bin lira olacak. Nerede yeterli olacak? 20 bin de olsa yeterli değil. Onlar çok bolluk içindeler, biz de böyle idare ediyoruz.”