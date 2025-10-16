Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Gazze’de kurulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu açıkladı.

TSK, Gazze’de çok uluslu görev gücü için hazır

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Gazze’de oluşturulacak çok uluslu görev gücünde yer almaya hazır olduğunu duyurdu.

Bakan Güler, Brüksel’de gerçekleştirilen NATO Savunma Bakanları Toplantısı sonrasında yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin uluslararası barış ve istikrarın korunmasına yönelik kararlılığını vurguladı.

“Ateşkes adil çözümün başlangıcı olmalı”

Gazze’de sağlanan ateşkese ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Güler, bu gelişmeden duydukları memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Gazze’de sağlanan ateşkesin, iki devletli adil bir çözümün başlangıcı olmasını temenni ediyoruz.”

“Milli tutumumuzu tüm müttefiklerle paylaştık”

Bakan Güler, Türkiye’nin NATO’daki güçlü konumuna dikkat çekerek,

“70 yılı aşkın süredir NATO müttefiki bir ülke olarak katıldığımız bu toplantılarda hem ittifak gündemindeki konularda hem de bölgesel meselelerde milli tutum ve değerlendirmelerimizi muhataplarımıza ilettik.”

ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında birçok üst düzey temas gerçekleştirdiklerini belirten Güler, NATO Genel Sekreteri, Birleşik Krallık Savunma Bakanı, Romanya ve Bulgaristan Savunma Bakanları ile yapılan görüşmelerde savunma ve güvenlik alanında iş birliği fırsatlarını ele aldıklarını söyledi.

Ayrıca, “Ateş Mükemmeliyet Merkezi Niyet Mektubu” ile “Dağıtık Sentetik Eğitim Yüksek Görünürlüklü Proje Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

“NATO’daki temsilcilerimizi ziyaret ettik”

Bakan Güler, Brüksel temasları kapsamında NATO Karargahında görev yapan Türkiye Daimi Temsilciliği ve Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığı’nı da ziyaret ettiğini belirtti.