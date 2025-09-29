Yalova’da evinin teras katındaki pencereden düşerek yaşamını yitiren ünlü sanatçı Güllü’nün (Gül Tut) evine ait güvenlik kamerası görüntülerinin tamamı ortaya çıktı. Görüntülerde müzik sesinin kesilmesi ve zeminin kayganlığına ilişkin iddialar dikkat çekti.

Görüntülerdeki kesinti tartışma yarattı

Güllü’nün ev içi güvenlik kamerasında bazı anların kesildiği iddia edilmişti. Yeni ortaya çıkan kayıtların, kameranın insan sesine duyarlı olması nedeniyle müzik sesini otomatik olarak kestiği belirtildi.

Zeminin kayganlığına dikkat çekildi

Olay günü evi temizleyen kişinin ifadesine de başvuruldu. Temizlikçinin, yerleri mayi sabunu (Arap sabunu) ile sildiği ve zeminin bu nedenle kaygan olduğu kayıtlara geçti.

Kızı Tuyan Ülkem’in ifadesi

Sanatçının kızı Tuyan Ülkem, savcılıkta verdiği ifadede annesinin Roman havası oynadığı sırada ayağının kayarak pencereden düştüğünü söyledi.

Avukatlardan açıklama

Güllü’nün avukatları, kamuoyunda dolaşan spekülasyonlara son vermek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, soruşturmanın titizlikle sürdüğü ve tüm delillerin inceleneceği vurgulandı. Avukatlar, “Adaletin tecellisi için hiçbir şüpheye yer bırakılmayacaktır” ifadelerini kullandı.