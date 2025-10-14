Şarkıcı Güllü’nün ölümüne ilişkin merakla beklenen Adli Tıp raporu açıklandı. Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda, zehirlenmeye dair herhangi bir tıbbi bulguya rastlanmadığı, ölümün yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması ve iç kanama sonucu gerçekleştiği tespit edildi.



Olay Çınarcık’taki Evinde Meydana Gelmişti

Arabesk müziğin sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü olarak bilinen Gül Tut, 26 Eylül saat 01.30 sıralarında Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki altıncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Güllü’nün yaşamını yitirdiğini belirlemişti.

Güllü’nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülmüş, ön otopsi raporunda herhangi bir şiddet bulgusuna rastlanmadığı kaydedilmişti. Güllü, 27 Eylül’de İstanbul Tuzla’da toprağa verildi.

Adli Tıp Kesin Raporu: Zehirlenme Bulgusu Yok

Yalova Adli Tıp Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı kesin raporda, şarkıcının vücudunun çeşitli bölgelerinde yüksekten düşmeyle uyumlu çok sayıda travmatik bulgu tespit edildiği belirtildi. Cinsel muayenede travmatik değişime rastlanmadı.

Otopsi bulgularına göre, Güllü’nün beyin kanaması, boyun travması, çok sayıda kemik kırığı, iç organ yaralanması ve iç kanama nedeniyle hayatını kaybettiği belirlendi.

Toksikoloji ve DNA İncelemeleri

Laboratuvar incelemelerinde Güllü’nün kanında 3.53 promil etil alkol tespit edildi. Toksikolojik analizde zehirlenmeye dair bir maddeye rastlanmadı.

Biyolojik incelemelerde ise Gül Tut dışında başka bir DNA profili bulunmadı.

Birinci İhtisas Kurulu Ölüm Sebebini Belirledi

Birinci İhtisas Kurulu’nun değerlendirmesinde, Güllü’nün kanında yüksek düzeyde alkol bulunduğu, ancak zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi delil olmadığı vurgulandı. Ölümün, yüksekten düşmeye bağlı kafatası, omur, göğüs kemiği ve kaburga kırıklarıyla birlikte kafa içi kanama ve iç kanama sonucu meydana geldiği kaydedildi.

Rapor Savcılığa Gönderildi

Adli Tıp raporu, yürütülen soruşturma kapsamında Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda zehirlenme iddialarına ilişkin herhangi bir kanıt yer almadı.