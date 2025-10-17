Ünlü sanatçı Güllü’nün şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, olay gecesi uyuşturucu kullandığı iddia edilen kızı Tuğyan Ülkem’in madde test sonucu belli oldu. Test sonucu negatif çıktı, sabıka kaydı da bulunmadığı açıklandı.

Güllü’nün şüpheli ölümü sonrası yeni detaylar

‘Arabeskin Kraliçesi’ olarak tanınan ünlü sanatçı Güllü’nün (Gülden Karaböcek) şüpheli ölümüne ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Adli Tıp Kurumu’nun kesin raporunda, sanatçının ölüm nedeni “yüksekten düşmeye bağlı kırık, beyin kanaması ve iç kanama” olarak açıklanmıştı.

Olayın ardından Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in olay gecesi uyuşturucu kullandığı ve sabıkalı olduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

Uyuşturucu testi sonucu negatif çıktı

Kamuoyunda merak konusu olan uyuşturucu testi sonuçları açıklandı.

“Neler Oluyor Hayatta” programında paylaşılan bilgiye göre, Tuğyan Ülkem’in madde test sonucu negatif çıktı.

Ayrıca, adli sicil kaydının da bulunmadığı belirtildi. Böylece, hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu ortaya kondu.

Ferdi Aydın hakkında suç duyurusu

Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter ve kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annelerinin ölümüyle ilgili çarpıcı iddialarda bulunan patronları Ferdi Aydın hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Tuğberk Yağız Gülter, konuyla ilgili gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşarak duyurdu.

Soruşturma kapsamında, Güllü’nün Yalova’daki evinde yapılan olay yeri incelemesinde parke zeminin kaygan olduğu tespit edilmişti.

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan toksikoloji raporuna göre, ünlü sanatçının kanında 3.53 promil alkol tespit edildi.

Ayrıca, Güllü’nün vücudunda ağrı kesici, reçeteli anksiyete ilacı ve mide koruyucu bulunduğu, uyuşturucu maddeye rastlanmadığı açıklandı.

Kesin ölüm raporu: "Zehirlenme yok, düşme var"

Adli Tıp Kurumu’nun “kati raporu”nda, sanatçının zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir bulgu bulunmadığı, ölümün yüksekten düşmeye bağlı travmalar sonucu meydana geldiği belirtildi.

Bu sonuç, “birisi itti mi?” yönündeki sosyal medya iddialarını yeniden tartışmaya açtı.