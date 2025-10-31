Arabesk müziğinin sevilen ismi Güllü’nün ölümünün ardından ortaya çıkan iddialar, şok edici detaylarla gündeme geldi. Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in yakın arkadaşı Bircan Dülger, Tuğyan’ın annesine yönelik şiddet ve ölüm planlarını itiraf ettiğini öne sürdü.

Eski patronun suç duyurusu

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, sanatçının kızından şikayetçi olarak savcılığa başvurdu ve Gülter’in annesinin ölümünden sorumlu olduğunu iddia etti. Bu gelişmenin ardından Tuğyan’ın yakın arkadaşı Bircan Dülger, olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Tüyleri diken diken eden itiraflar

Bircan Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter’in kendisine, “Keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla” dediğini aktardı. Dülger, Tuğyan’ın annesiyle arasının sürekli gergin olduğunu ve yıllar önce mutfak önlüğüyle bağlayarak Güllü’yü öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

Madde kullanımı ve şiddet iddiaları

Dülger, Tuğyan’ın uzun süredir madde kullandığını ve geçmişte sevgilisi aracılığıyla annesine şiddet uyguladığını öne sürdü. “Tuğyan annesiyle kavga ettiğinde bana gelirdi. Senelerdir madde kullanır. İçtiği maddeleri el altından aldığını söylerdi” dedi.

Kanlı tişört iddiası

Bircan Dülger, Tuğyan’ın annesinin ölümünden önce gönderdiği mesajları silerek kendisine “Kanlı tişörtüm sende mi?” diye sorduğunu ve mesajları almak için telefonu kapalı gösterdiğini belirtti. Dülger, bu davranışın şüphe uyandırdığını söyledi.

Amacın annesini alkolik göstermek

Dülger, Tuğyan’ın annesini alkolik göstermek için eve içki şişeleri dizdiğini iddia etti. “Keşif heyeti eve geleceği zaman Tuğyan benden yardım istedi. Kızının odasındaki içki şişelerini salondaki konsolun üzerine dizdik. Bunu annesini alkolik göstermek için yaptığını düşünüyorum” dedi.

Pişmanlık itirafı

Tuğyan Ülkem Gülter’in, cenaze sonrası Dülger’e attığı mesajlara dair, “Abla iyi ki o zaman beni durdurmuştun, keşke bu defa da engel olabilseydin, ben yaptım ama çok pişmanım abla” ifadelerini kullandığı öne sürüldü.

Sonuç ve soru işaretleri

Yakın arkadaşı Dülger, Tuğyan’ın annesini iterek hayatını kaybettirdiğini düşündüğünü ve diğer tanıkların korku nedeniyle sessiz kaldığını belirtti. Bu iddialar, Güllü’nün ölümüne ilişkin soruşturmanın seyrini de etkileyebilir.