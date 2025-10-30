Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün hayatını kaybetmesinin ardından olayın perde arkası hâlâ netleşmedi. Sanatçının vefatına dair yürütülen soruşturmada yeni iddialar gündeme geldi.

Gazeteci Sevilay Yılman, TV100 ekranlarında yayınlanan Ela Rumeysa ile Bu Sabah programında, Güllü’nün ölümünden yaklaşık üç ay önce oğlu Tuğberk Yağız Gülter’den şiddet gördüğünü iddia etti. Yılman, sanatçının yaşadığı şiddet olayının ardından Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden yardım çağrısında bulunduğunu söyledi.

“KADES’e başvurdu” iddiası gündeme oturdu

Yılman’ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. İddiaya göre Güllü, yaşadığı tartışma sonrası polise başvurmuş ve KADES üzerinden yardım istemişti. Bu gelişmenin ardından Güllü’nün ölümüyle ilgili soruşturmanın yön değiştirebileceği konuşuluyor.

Patronu Ferdi Aydın’dan çarpıcı açıklama

Güllü’nün eski patronu Ferdi Aydın, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Türkiye gündemine oturmuştu. Aydın, ünlü sanatçının ölümünün “kaza” değil, “cinayet” olabileceğini öne sürerek “Güllü’yü öz kızı Tuğyan Ülkem Gülter öldürdü” iddiasında bulunmuştu.

Aydın, bu iddiasını desteklemek için WhatsApp yazışmalarını delil olarak savcılığa sunduğunu belirtmişti. Aydın’ın savcılığa iki tanıkla birlikte ifade verdiği, tanıkların da “Tuğyan Gülter’in cinayeti planladığını” öne sürdükleri öğrenildi.

Savcılık soruşturmayı genişletti

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, iddialar üzerine Tuğyan Ülkem Gülter’i ifadeye çağırdı. Gülter’in WhatsApp mesajlarına ilişkin açıklama yaptığı ve soruşturmanın derinleştirildiği öğrenildi.

Ferdi Aydın, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Delillerimizi sunduk, şahitlerimizi getirdik. Tuğyan hanımın yakın arkadaşlarının ifadeleri var. Cinayeti 6 aydır planladığını iddia ediyorlar. Biz elimizden geleni yaptık, artık adaletin kararını bekliyoruz.”

Türkiye nefesini tuttu

Ünlü sanatçının ölümüyle ilgili her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, kamuoyu soruşturmanın sonucunu merakla bekliyor. Güllü’nün ailesi ve sevenleri ise olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istiyor.