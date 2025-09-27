Yalova'nın Çınarcık ilçesinde evinin terasından düşerek hayatını kaybeden şarkıcı Güllü'nün, düşmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, şarkıcının evdeki son anları ve düşme anı öncesindeki olaylar yer alıyor.

Güllü'nün son görüntüleri ortaya çıktı

Güllü’nün hayatını kaybetmesine neden olan olayın ardından, şarkıcının terasın öncesindeki son görüntüleri ortaya çıktı. Yalova’nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından düşen Güllü'nün, görüntülerde evin içerisinde bulunduğu ve ardından düşme seslerinin geldiği anlar yer aldı.

Görüntülerde, şarkıcının evin içinde bulunduğu sırada, kızı ve arkadaşının telaş içinde çığlık atarak evden dışarı koştuğu anlar dikkat çekiyor. Bu anlar, şarkıcının trajik ölümüne giden sürecin bir parçası olarak kaydedildi.

Şarkıcı Güllü, evinin terasından düşmeden önce evde bulunan ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiriyordu. Olay sonrası yapılan incelemelerde, düşme anına ilişkin kesin bir açıklama yapılmazken, polis ve adli makamlar soruşturmayı sürdürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Polis, şarkıcı Güllü'nün ölümüne sebep olan olayla ilgili soruşturma başlatırken, düşme olayının kaza olup olmadığı üzerinde duruluyor. Aile ve yakınları olayla ilgili herhangi bir şüpheli durum olmadığını belirtiyor.