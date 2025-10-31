Mekân sahibi Ferdi Aydın ve sanatçının arkadaşı Bircan Dülger, savcılığa verdikleri ifadelerde çarpıcı iddialarda bulundu.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde geçen ay meydana gelen olayda, Güllü kapalı terastan düşerek yaşamını yitirmişti. İlk etapta kaza ihtimali üzerinde durulurken, yeni tanık anlatımları cinayet şüphesini güçlendirdi.

Sanatçının yakın dostu Bircan Dülger’in savcılığa aktardıkları, soruşturmayı tamamen farklı bir noktaya taşıdı. Dülger, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in, cenaze sonrası yaptığı bir konuşmada “Ben yaptım ama çok pişmanım” dediğini öne sürdü.

Dülger, kızı Tuğyan’ı çocukluğundan beri tanıdığını söyleyerek anne-kız ilişkisinin uzun süredir problemli olduğunu ifade etti:

“Tuğyan yıllar önce annesini mutfak önlüğüyle bağlamıştı. Bana dönüp ‘Bu kadını öldüreceğim’ dediğini hatırlıyorum. Dayısı gelip durumu zor yatıştırmıştı.”

Dülger, Tuğyan’ın uzun süredir madde kullandığını ve zaman zaman kendine zarar verdiğini de savcılığa aktardı.

Yakın arkadaş, cenaze sonrası Tuğyan ile arasında geçen konuşmayı şöyle anlattı:

“Ona geçmişte annesiyle ilgili söylediklerinden pişman olup olmadığını sordum. ‘Abla, keşke yine beni durdursaydın… Ben yaptım ama çok pişmanım’ dedi. Şok oldum.”

Bu ifadeler üzerine Dülger, Güllü’nün ölümünde kaza değil, bir itiş sonucu düşme ihtimalinin ağır bastığını belirtti.

Olay gecesi evde bulunan Tuğyan’ın yakın arkadaşı Sultan hakkında da dikkat çekici bir iddia ortaya atıldı. Dülger, Sultan’ın gerçeği bildiğini ancak korktuğu için susmayı tercih ettiğini söyledi.

Sanatçının sahne aldığı işletmenin sahibi Ferdi Aydın da savcılığa başvurarak benzer yönde beyanlarda bulundu. Aydın, Güllü’nün ölümünden kısa süre önce kendisine kızının madde kullandığını, torununa şiddet uyguladığını ve evli biriyle ilişki yaşadığını anlattığını iddia etti.

Aydın ayrıca Güllü’nün, “Bir gün başıma bir şey gelirse kızım yapmıştır” dediğini öne sürdü.

İfadelerde, aile içinde miras ve para nedeniyle gerginlik yaşandığı belirtilirken, olayın ardından Güllü’nün oğlunun eve girerek kasadaki altınları aldığı iddiası da dosyaya eklendi.

Tüm bu beyanların ardından savcılık, ölümün kaza değil kasten itme sonucu gerçekleşmiş olabileceği şüphesiyle soruşturmayı genişletti.

Kamuoyunun yakından takip ettiği dosyada, bilirkişi raporları ve yeni tanık anlatımları doğrultusunda sürecin hızla ilerlemesi bekleniyor.