Ünlü sanatçının Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde camdan düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Yalova Valiliği, Güllü’nün kızı ve kızının arkadaşıyla birlikte evde eğlendiği sırada talihsiz kazanın meydana geldiğini duyurdu.

Acı haberi oğlu duyurdu

Sanatçının oğlu Tuğberk Yağız, sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, annesini elim bir kaza sonucu kaybettiklerini belirtti. Yağız, “Sosyal medyada dolaşan intihar iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Cenazeyle ilgili gelişmeleri buradan paylaşacağım. Başımız sağ olsun” dedi.

Valilik: Eğlenirken camdan düştü

Yalova Valiliği’nin yazılı açıklamasında, 26 Eylül saat 01.28’de yüksekten düşme ihbarı üzerine polis ve sağlık ekiplerinin adrese yönlendirildiği belirtildi. Açıklamada, “Sanatçı Gül Tut’un ikametinde kızı ve kızının arkadaşıyla eğlendiği sırada camdan düştüğü ve olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılmıştır. Çınarcık İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Vefatından kısa süre önce evine şifreli kapı ve güvenlik kamerası taktıran Güllü, kayda alınan görüntülerde kendini artık daha güvende hissettiğini dile getirmişti. “Zor günlerden geçiyoruz, herkese lazım” sözleri, ölümünün ardından yeniden gündeme geldi.

Güllü’nün ani ölümü müzik dünyasında derin üzüntüye yol açtı. Ünlü şarkıcı Demet Akalın, “Umarım çevredeki güvenlik kameraları incelenir. Çok üzüldüm, yazık… Hiç aklıma yatmıyor” diyerek olayın detaylı araştırılmasını istedi. Akalın ayrıca, “Hayata bu kadar tutunmuşken gitmiş olamazsın. Hâlâ inanamıyorum” sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Sanatçı geçtiğimiz aylarda yaptığı bir röportajda, miras yüzünden yaşanan aile kavgalarına değinerek, “Benim parayla pulla işim olmadı” demişti. Ayrıca hayatının film yapılmasını istediğini, başrolde Serenay Sarıkaya’yı görmekten mutluluk duyacağını belirtmişti.

Türkiye’nin dört bir yanındaki hayranları, arabesk müziğe damgasını vuran Güllü’nün ölümünün ardından büyük bir üzüntü yaşıyor.