Yalova’nın Çınarcık ilçesinde sanatçı Güllü’nün 5. kattaki evinin penceresinden düşerek yaşamını yitirmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada önemli bir aşama daha kaydedildi. Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi tarafından hazırlanan raporda, Güllü’den alınan örneklerde başka bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı tespit edildi. Bu bulgu, olay öncesinde herhangi bir boğuşma yaşanmadığı ihtimalini güçlendirdi.

26 Eylül 2025 tarihinde, Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki bir apartmanın 5’inci katında bulunan kapalı terasta kızı ve arkadaşlarıyla zaman geçiren ünlü sanatçı Güllü (Gül Tut), pencereden düşerek yaşamını yitirmişti. Olayın ardından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında Bursa Adli Tıp Biyoloji İhtisas Dairesi’ne gönderilen örneklerin incelemesi tamamlandı. Raporda, Güllü’nün otopsisi sırasında alınan tırnak altı örnekleri de dahil olmak üzere hiçbirinde başka bir kişiye ait DNA profiline rastlanmadığı belirtildi. Bu durum, olay anında ya da öncesinde fiziksel bir arbede ya da boğuşma yaşanmadığı yönündeki ihtimali güçlendirdi.

Sanatçının ailesinin avukatı Rahmi Çelik, adli tıp raporunun dosya açısından kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Biyoloji İhtisas Dairesi’nin raporu dosyaya ulaştı. Güllü Hanım’ın otopsi sırasında alınan örneklerinde herhangi bir DNA profili tespit edilmedi. Diğer delillerin de incelenmesiyle kısa sürede olayın gerçek yüzünün ortaya çıkacağına inanıyoruz.”

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, adli tıp raporunun ardından dosyada yer alan diğer delil ve ifadeler üzerindeki incelemelerini sürdürüyor. Soruşturmanın, elde edilen yeni bulgular doğrultusunda derinleştirilerek devam edeceği öğrenildi.