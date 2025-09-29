Ünlü şarkıcı Güllü’nün ölümüne dair şüpheler artarken, patronu Ferdi Aydın'dan dikkat çekici açıklamalar geldi. Güllü’nün ölümünü "kesinlikle cinayet" olarak nitelendiren Aydın, olayla ilgili çok önemli iddialarda bulundu.

Güllü'nün ölümüne dair şüpheler giderek büyüyor

Kasımpaşalı ünlü şarkıcı Güllü'nün 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesi, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı. Ani ölümünün ardından sosyal medyada ve medya gündeminde tartışmalar sürerken, Güllü'nün patronu Ferdi Aydın, Gel Konuşalım programında önemli açıklamalar yaptı.

"Kesinlikle öldürüldü" iddiası

Aydın, şarkıcının ölümünü bir kaza olarak görmediğini belirterek, "Kesinlikle öldürüldü. Güllü Hanım, belinde platin taşıyordu; ayağı kayıp düşse bile camdan dışarı fırlayamazdı" şeklinde konuştu. Aydın, Güllü’nün düşmesinin bir tesadüf olmadığına ve bunun ardında kasıtlı bir eylemin olduğunu savundu.

Aydın, şarkıcının düşüşüyle ilgili olarak olay anını şu şekilde anlattı: "Orada sahnede Roman havası oynanacak bir pozisyon var, Güllü Hanım bu kadar fiziksel aktiviteyi gerçekleştiremezdi. Bütün kemikleri kırılmış, paramparça olmuş." Ayrıca, olay yerinde Güllü’nün düşüşünü gören bir çocuk ve bir esnafın tanıklıkları olduğunu belirtti. "Bu işte herkesin haberi var" diyerek, olayın arkasında daha derin bir durum olduğunu ima etti.

"Güllü’nün serveti ve yakın çevresi araştırılmalı"

Patron Ferdi Aydın, Güllü’nün kişiliği ve finansal durumuyla ilgili de çarpıcı ifadeler kullandı. Aydın, şarkıcının cimri biri olduğunu ve yanına nakit para bile almadığını belirterek, "Güllü’nün servetinin araştırılması gerektiğini" vurguladı. Aydın’ın bu açıklamaları, Güllü’nün ölümünün kaza mı yoksa bir cinayet mi olduğu sorusunu gündeme taşıdı.

Ferdi Aydın, Güllü’nün kızının yasaklı madde kullandığını ve sabıkasının bulunduğunu öne sürdü. Aydın, bu durumun kızının annesini suçlamasına yol açtığını iddia etti. Ayrıca, şarkıcının asistanının Güllü'ye kötü davrandığını ve ölüm sürecinde ihmali olduğunu belirten Aydın, soruşturmanın daha geniş kapsamlı yapılması gerektiğini söyledi.

Soruşturma devam ediyor

Güllü’nün ölümü sonrası sosyal medya ve magazin dünyasında çok sayıda spekülasyon yapılırken, uzmanlar olayın kaza mı, yoksa planlı bir saldırı mı olduğu konusunda adli tıp raporları ve güvenlik incelemelerinin kritik rol oynayacağını belirtiyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ve Güllü’nün ölümündeki şüpheler giderek büyüyor.