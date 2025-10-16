Arabesk müziğin unutulmaz sesi Güllü’nün trajik ölümüyle ilgili iddialar yeniden gündemde. Sanatçının eski patronu Ferdi Aydın’ın canlı yayında dile getirdiği açıklamalar, Güllü’nün kızı ve oğlunu harekete geçirdi. Güllü’nün çocukları, söz konusu iddialar sonrası Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Canlı yayında gündem olan iddia

Bir televizyon programına bağlanan Ferdi Aydın, Güllü’nün ölümüyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Aydın, Güllü’nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter’in çevresine “Annemi öldürmek istiyorum” dediğini iddia etti.

Bu iddia kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Aydın, ayrıca Güllü’nün ölümüyle ilgili “sinirle atılma değil, tasarlanmış bir olay olabileceğini” öne sürdü. Hatta bir “gizli tanığın” kendisine, “Güllü Hanımı asistanı Deniz (Çiğdem) bıçakladı” dediğini ileri sürdü.

Güllü’nün çocukları suç duyurusunda bulundu

İddiaların ardından Güllü’nün çocukları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter, avukatları aracılığıyla Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Aile tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kamuoyunda Güllü olarak tanınan sanatçı merhume Gül Tut’un mirasçıları Tuğberk Yağız Hamza Gülter ve Tuğyan Ülkem Gülter adına avukatı olarak, Ferdi Aydın hakkında muhtelif suç isnatlarıyla Anadolu Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Güllü’nün ölümüyle ilgili ne olmuştu?

Ünlü şarkıcı Güllü, geçtiğimiz aylarda Yalova’daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Ölümün ardından “intihar mı, kaza mı” tartışmaları başlamış, olay uzun süre kamuoyunun gündeminde kalmıştı.