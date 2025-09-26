Arabesk müziğin sevilen sesi Güllü, Yalova’daki evinde balkondan düşerek hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının yapımcısı Şahin Özer, olayın intihar değil, bir kaza olduğunu söyledi.

Yapımcı Şahin Özer’den açıklama

“Neler Oluyor Hayatta” programına bağlanan yapımcı Şahin Özer, Güllü ile iki gün önce telefonla konuştuklarını ve yeni albüm planları yaptıklarını anlattı. Özer, “O benim çocuklarımdan biriydi, en vefalı olanıydı. Bu ölüm kesinlikle intihar değil, bir kaza” dedi.

“Hayat doluydu”

Güllü’nün ölümünden kısa süre önce albüm için şarkılar seçtiklerini belirten Özer, “Hayat doluydu, yeniden birlikte çalışacağımız için çok heyecanlıydı. Mutluluktan ağladı. Bu kadar neşeli, çocuklarına düşkün bir annenin intihar etmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Olayın detayları

Oğlu tarafından sosyal medyada duyurulan acı olayda, Güllü’nün 6’ncı kattaki evinin balkonundan düştüğü bildirildi. Yapımcı, sanatçının kızlarıyla albüm şarkılarını dinlerken eğlendiklerini ve ardından kazanın yaşandığını söyledi.