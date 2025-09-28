Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’nün hayatını kaybetmesi sanat camiasında ve sevenlerinde büyük üzüntü yarattı. Yalova Çınarcık’taki evinin terasından düşerek yaşamını yitiren sanatçının ölümüne dair soru işaretleri, kızı Tuyan Ülkem’in ifadesiyle netlik kazandı.

Ebediyete uğurlandı

51 yaşındaki sanatçının naaşı, Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan otopsinin ardından İstanbul Tuzla’ya götürüldü. Sultan 1. Ahmet Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazında ailesi, yakınları ve hayranları gözyaşlarına boğuldu.

Cenazede Güllü’nün oğlu Tuğberk Yavuz taziyeleri kabul ederken, kızı Tuyan Ülkem fenalık geçirdi. Tabut başında gözyaşı döken Ülkem’in, annesinin yıkanışını sorarken yakınlarına sarılıp ağlaması yürekleri dağladı.

“Bir anda dengesini kaybetti”

Sanatçının ölümüne ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Olay gecesi evde bulunan Tuyan Ülkem, annesinin oynarken dengesini kaybettiğini söyledi:

“Annem Roman havası eşliğinde dans ediyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybederek camdan düştü. Hemen koşup aşağı indik.”

Daha önce tedavi görmüştü

Öte yandan Güllü’nün bir süredir denge kaybı yaşadığı, yaklaşık bir hafta önce bu nedenle özel bir hastaneye başvurduğu öğrenildi.