Postacı Yürüyüş Yarışması'nın son iki yıldır kadın kategorisi Türkiye şampiyonu olan Gülşen Çerçi, her sabah antrenman yaparak başladığı gününe PTT İzmir Başmüdürlüğü'nde devam ediyor. Çerçi, uluslararası yarışmalarda da şampiyonluğu hedefliyor.

Başarıya giden yol

Gülşen Çerçi, postacılık mesleğinin zorlu koşullarında yıllarca yürüyerek kazandığı deneyimi, yarış pistlerine taşıyarak 2023 ve 2024 yıllarında Türkiye şampiyonu oldu. Postacı yürüyüşünün kendine özgü bir formu olduğunu belirten Çerçi, “İdman sırasında görenler beni sakat zannedebiliyor” dedi. Çerçi, yarışlara hazırlanırken haftanın yedi günü antrenman yapıyor ve bu süreci 100 kilometre koşu, yürüyüş ve 200 kilometre bisiklet ile destekliyor.

Aile desteğiyle gelen başarı

Antrenmanlarını genellikle 9 yaşındaki oğlu Göktuğ ile birlikte yapan Çerçi, oğlunu yüzme sporuna yönlendirdiğini ve onunla birlikte koştuğunu belirtti. Çerçi, “Oğlum bisikletle bana eşlik ediyor, artık benimle koşmaya da başladı” dedi.

Mesleğin ve sporun birleştiği nokta

Postacı yürüyüş yarışları sayesinde gizli yeteneğini keşfettiğini söyleyen Çerçi, “Mesleğim bana yol gösterdi” dedi. Yürüyüş sporunun ciddi teknikleri olduğunu ve her gün 05.00’te kalkarak antrenman yaptığını belirten Çerçi, “Sporumu yaptıkça daha dinç oluyorum” ifadelerini kullandı.

Gelecek hedefler

Gülşen Çerçi, şampiyon olmanın ağır bir yük olduğunu ve artık ikinci olma şansının olmadığını söyledi. “Her yarışa şampiyon olmak için katılıyorum. Balkan yarışında da şampiyon olacağım, buna inanıyorum” dedi.