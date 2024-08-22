22 Eylül 2024 Pazar günü, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşecek olan Live From Fest İzmir etkinliğinde Türk pop müziğinin sevilen iki ismi Gülşen ve Murat Boz sahne alacak.

Etkinlik, saat 17:00'de başlayacak ve müzikseverlere dolu dolu bir akşam sunacak. Gülşen'in enerjik sahne performansları ve hit şarkılarıyla izleyicileri coşturması beklenirken, Murat Boz'un karizması ve etkileyici vokali geceye damgasını vuracak.

Alsancak'ın tarihi atmosferinde müzikle buluşmak isteyenler için bu konser, kaçırılmaması gereken bir fırsat. Hem Gülşen hem de Murat Boz'un geniş hayran kitlesi, İzmir'de unutulmaz bir akşam yaşamak için bu tarihi mekanda bir araya gelecek.