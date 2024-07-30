Sevilen şarkılarını söylerken yanlışlıkla sinek yutan Gülşen, yaşadığı durumu esprili bir şekilde sahnede seyircileriyle paylaştı.

Talihsiz an

Güçlü sesi ve kendine has tarzıyla tanınan Gülşen, Bodrum Antik Tiyatro'da verdiği konserde hayranlarıyla buluştu. Açık sarı renkte bir etek ve bluz tercih eden şarkıcı, kusursuz fiziğiyle dikkat çekerken, sevilen şarkılarını peş peşe seslendirdiği sırada açık havanın azizliğine uğradı.

Gülşen'den esprili yaklaşım

Sahne performansı sırasında sinek yutan Gülşen, yaşadığı durumu esprili bir dille seyircilerine anlattı. "Protein olarak sinek yedim. Hayattaki şansım. Şöyle görüneceğim diye saatlerce uğraş, protein olarak sinek ye. Olacak iş mi arkadaşlar, olmaz. Çok ayıp... Çok günah bana ya valla günah. Bak buralarda dolaşıyorlar. Nazar değmesin maşallah diyelim. Dolaşın dolaşın..." ifadelerini kullanan Gülşen, seyircileri güldürdü.

Konser sonrası paylaşım

Konserin ardından sahnedeki fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşan Gülşen, "Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim" notunu düştü. Şarkıcının bu paylaşımı, 4 milyon takipçisi tarafından büyük ilgi gördü.