Sahne performansları ve cesur tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Gülşen, bu kez farklı bir konu ile dikkatleri üzerine çekti. Konuk olduğu YouTube programında bilinmeyen yönlerini paylaşan sanatçı, temizlik konusundaki hassasiyetiyle şaşırttı.

"Kimsenin yaptığını beğenmiyorum"

Başarılı şarkıcı, İbrahim Selim’in YouTube programı İbrahim Selim ile Bu Geceye katılarak, ev düzenine olan düşkünlüğünü anlattı. “Evi tamamen kendim temizliyorum, hiçbir zaman bir temizlikçim olmadı. Biraz kontrol delisi olabilirim. Evimdeki küçük detayların yeri değiştiğinde bile fark ediyorum. Annemden gelen bir alışkanlık bu. Kimsenin yaptığı temizliği yeterli bulamıyorum.” dedi.

"Konserden önce bile evi temizliyorum"

Gülşen, titizlik konusundaki ileri derecedeki hassasiyetini şu sözlerle ifade etti: “En önemli konserimin olduğu günlerde bile evi silip öyle çıkıyorum. Sabah kalkar kalkmaz lavaboları çamaşır suyuyla yıkıyorum. Günüm bu şekilde başlıyor. İşimi de yapıyorum gördüğünüz gibi.”

Ünlü şarkıcının bu açıklamaları, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, hayranları temizlik konusundaki disiplinine hayran kaldıklarını belirtti.