İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Mesajda, dernek başkanı ve Konak Belediye Meclis Üyesi Birol Özkardeşler, büyük zaferin gururunu ve mutluluğunu paylaştı.

Özkardeşler, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Büyük Zaferin 102. yılını kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yıllarca süren savaşlardan yorgun düşmüş, umutsuzluğa kapılmış Türk milletini, tüm olumsuz koşullara rağmen bir araya getirerek yeni bir devlet kurmayı başarmıştır. Atatürk, yalnızca Anadolu insanının değil, bu coğrafyada yaşayan diğer mazlum milletlerin de hamisi olmuştur."

Özkardeşler, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da başlayan kurtuluş mücadelesinin, milletin azim ve kararlılığı sayesinde başarıya ulaştığını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, emperyalist güçlerin oyunlarını bozarak, başı eğik Anadolu insanını onurlu günlerine yeniden kavuşturmuştur. Atatürk’ün siyasi ve sosyal alandaki devrimleriyle modern Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur" dedi.

Mesajın sonunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102 yıl önceki aynı azim ve kararlılıkla daha ileriye taşınması gerektiğini vurgulayan Özkardeşler, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıl dönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun" ifadelerine yer verdi.