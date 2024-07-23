Gültepe’nin Sorunları Arşa Çıktı

İzmir’in göbeğinde 2024 yılının ortasında bir semt düşünün ne doğalgazı var ne de yollarına çıkan doğru düzgün bir ulaşım aracı. Üstelik bu semtin nüfusunu genel olarak ekonomik açıdan zor durumda olan vatandaşlar oluşturuyor. Bu semtin adı Gültepe. Sorunları kadar yardımlaşmanın da had safhada olduğu eski yerleşim yerlerinden biri. Gelin semte daha yakından bakalım…

Haberekspres gazetesinden Burcu Yanar'ın haberine göre, semtin sorunlarından bahseden Gültepe’ye Değer Verenler Derneği Başkanı Yiğit Demirli, “Semtimizde bir taziye evi yok. Caminin karşısına bir taziye evi yapmayı istiyoruz. Bazı ailelerin gerçekten ekonomik durumları çok kötü. Cenazeleri olduğunda zor durumda kalıyorlar. Bizim en büyük projemiz ise Gültepe’de bir kreş açılması ancak burada oturma ruhsatı olmadığından bu kreş açılamıyoruz. Buranın en büyük sorunlarından biri de budur. Burası suç oranının yüksek olduğu bir bölge. Kimi çocukların babası cezaevinde, kimi eşinden ayrılmış kimi ise ufak çocuğu olduğu için bırakıp çalışamıyor. En azından çocuklarını bırakıp gönül rahatlığıyla çalışabilecekleri ir kreş yapılmasını talep ediyoruz” diyerek açıklamada bulundu.

"Tercih fırsatı sunulsun"

Bir diğer sorunun da okul sorunu olduğunu belirten Demirli, “Burada bir imam hatip orta okulu vardı şimdi orası yıkıldı tekrar büyük bir bina yapıldı. Olacaksa da hem normal okul olsun hem de imam hatip olsun çünkü çocuklarını göndermek istemeyen insanlar var. Tercih fırsatı sunulsun. Koca semtte normal bir orta okulumuz yok. Yetkili kurumlardan ve kişilerden ricamızdır bu” isteğinde bulundu.

Gültepe Çocuk Şenliği

Gültepe Çocuk Şenliği düzenleyerek çocuklar için bir eğlence düzenlediklerini belirten Demirli, “Gültepe Meydan’a standlarımızı kurduk. Gönüllü olan palyaçolarımız geldi. Çocuklara yüz boyama etkinlikleri yaparak çeşitli yarışmalar düzenledik. Bu etkinlik çocukların sosyal yaşamı için oldukça etkili ve ilgi çekici oldu. Çocuklar için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Çünkü buradaki çocuklar genellikle dezavantajlı ailelerin çocukları. Geçtiğimiz kış ayında yaklaşık 150 çocuğa kışlık yardımında bulunduk. Okul açılmadan önce çocuklarımıza kırtasiye yardımında bulunuyoruz” dedi.

10 tane depremzede aileyi eve yerleştirdiklerini ve birer senelik kiralarını da ödediklerini belirten Demirli, “Eşya ve erzaklarına kadar tüm eksiklerini giderdik. Gelen bağışları güve çatısı altında dağıtıyoruz. Gerekirse ihtiyaç sahibi olduğunu söyleyen ailelerin evlerini ziyaret ederek yerinde tespit ediyoruz” diye konuştu.

Mahalle iftarları düzenledik

Geçtiğimiz Ramazan ayında sokak iftarları düzenlediklerini de aktaran Yiğit Demirli, “Tüm mahalle sakinlerimiz her gün yemeklerimizden yedi. Biz bunu öylesine yapmıyoruz. Mutfakta bir sistem kurarak evimizde misafir ağırlar gibi tüm mahalle sakinlerini ağırladık. Herkesin masasına yemeklerini tek tek kendimiz götürdük. Seneye sayımız çoğalırsa daha da iyisini yapacağız” ifadelerine yer verdi.

Çocuklara ücretsiz yemek

İmkanları doğrultusunda çocuklara yemek verdiklerini de anlatan Demirli, “Burada her gün yaklaşık 15 çocuğa ücretsiz yemek dağıtıyoruz. Hafta içi her gün saat 11.00 ile 18.00 arasında açığız. Buradaki çocuklarımıza bağışçılarımız sayesinde yemek dağıtımı yapıyoruz. Kaymakamlık, Kızılay ve muhtarlarımız ile yakın temas halindeyiz. Derneğimizin insan gücü oldukça fazla ve kadın sayımız oldukça fazla” diye belirtti.