İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısında belediye yetkilileri Gülümse Kafe hizmetinin 100. Yıl Bıçkıdere Göleti’nde de verileceğini açıkladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Temmuz ayı meclis toplantısı Belsa Plaza 9. Kat meclis toplantı salonunda gerçekleşti. Meclis Başkanvekili Mehmet Ümit Küçükkaya başkanlığında yapılan meclis toplantısında 12 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste gündem dışı söz alan MHP’li meclis üyesi Fatih Galyan, 100. Yıl Bıçkıdere Göleti’nin akıbeti hakkında bilgi istedi.

GENÇTÜRK, “ÖNGÖRÜLEN TAKVİM DOĞRULTUSUNDA İLERLİYOR”

Konuyla ilgili bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Nazım Gençtürk, “Seçim öncesi gerçekleştirdiğimiz organizasyon İzmit’te faaliyet gösteren işletmeler için bir tanıtımdı. Bir açılış değildi. İlerde faaliyete geçecek tesis için esnafları bilgilendirdik. Bunun bir ihale hazırlık süreci var. İhalenin ardından işletmecilerin kullanımına sunulacak. Proje öngörülen takvim doğrultusunda ilerliyor. Belediye kentimize nitelikli bir tesis kazandıracak” dedi.

KÜÇÜKKAYA, “EN İYİ YAPAN BELEDİYELERDENİZ”

Meclis Başkanvekili Mehmet Ümit Küçükkaya, “Yiyecek içecek sektöründe hizmet veren firmalara bir ön tanıtım toplantısı yapıldı. Birbirinden farklı konseptlerde dükkanları planlamak önemli. Bu da bir süreç. Her sektörün kendi üretim aşamaları var. Bununla ilgili firmalarla görüşmeler devam ediyor. Orada kahve hizmeti verecek firmalar da var, restoran hizmeti verecek firmalar da var. Emin olun Gülümse Kafeler başta olmak üzere İzmit Belediyesi olarak Türkiye’de bu işi en güzel yapan belediyelerden biriyiz” ifadelerini kullandı.

GÜLER, “BELEDİYE KİMLİĞİNİN YAŞATILMASI ADINA”

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Cem Güler, “Biz tanıtımı yaptıktan sonra teklifleri alma ve bir araştırma sürecine girdik. Burada hem kamunun menfaatini hem de işletmenin sağlıklı yürümesi için iyi bir süreç yönetmemiz gerekiyor. Kıymetli bir tesis elde edildi. Şu an teklif alma sürecindeyiz. Bizim örnek işletmemiz Gülümse Kafe’nin bir modelini orada uygulayacağız. Hem belediyemizin kimliğinin yaşatılması hem de halka hizmet anlamında bu önemli. Teknik ve hukuki çalışmalarımız sürüyor. Bu sezon hayata geçirilecek” dedi.