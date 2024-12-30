Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen "2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı"na katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bu yıl gümrüklerde yakalanan kaçak eşyaların değerinin 55,2 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bakan Bolat, geçen yıl gümrüklerdeki yakalamaların 5 bin 775 olayda 23 milyar lira değerinde olduğunu hatırlatarak, bu yıl bu rakamın %139 oranında bir artışla 55 milyar 178 milyon liraya yükseldiğini belirtti. 2024 yılı itibarıyla kaçak eşya yakalamalarındaki olay sayısının %26 artarak 7 bin 300’e çıktığı açıklandı.

Uyuşturucu maddeye yönelikbüyük operasyon

Ticaret Bakanı, uyuşturucu madde kaçakçılığıyla mücadelede de önemli bir başarıya imza atıldığını duyurdu. 2023 yılında 726 olayda 5 milyar 474 milyon liralık uyuşturucu yakalanırken, 2024 yılında bu rakamın %456 oranında artarak 24 ton 300 kilogramlık uyuşturucuya el konuldu. Bu yıl yapılan yakalamaların değerinin ise 30 milyar 450 milyon lirayı bulduğu ifade edildi. Gürbulak Gümrük Kapısı’nda yapılan 4,5 tonluk metamfetamin yakalaması da dikkat çeken bir operasyon oldu.

Elektronik sigara ve kaçak altın yakalamalarında artış

Bakan Bolat, kaçak elektronik sigara ticaretine yönelik denetimlerin de devam ettiğini vurguladı. 2024 yılında 4,5 milyon lira değerinde 5 milyon 952 bin adet elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirildi. Ayrıca, kaçak altın ticaretiyle mücadelede de önemli bir gelişme kaydedildi. 2023'te 117 olayda 557 kilogram kaçak altın yakalanırken, 2024'te bu miktar %133 oranında artarak 1,3 tona ulaştı ve toplam değeri 3 milyar lirayı geçti.

Kaçakçılıkla mücadele hız kesmeden devam edecek

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin gümrüklerdeki denetimlerinin gücünü artırmaya devam edeceğini ve kaçakçılıkla mücadelenin tüm hızıyla süreceğini vurguladı. 2024 yılı itibarıyla yakalanan kaçak eşya, uyuşturucu, elektronik sigara ve altın gibi yasa dışı ticaretin önemli verilerini kamuoyuyla paylaşan Bakan Bolat, bu alandaki operasyonların her geçen yıl daha da güçleneceğini belirtti.