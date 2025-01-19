Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Dünya Gümrük Günü öncesinde yaptığı açıklamada, Gümrükler Muhafaza ekiplerinin yasa dışı faaliyetlere karşı etkili mücadele sergilediğini belirtti. Bakan Bolat, "Bu yılın ilk 15 gününde yaklaşık 285 olayda toplam 1,5 milyar lira değerinde kaçak ticari eşya ve uyuşturucu madde ele geçirildi," dedi.

Yerli ve milli X-Ray cihazları kullanılıyor

Bolat, gümrüklerde güvenli ticaretin sağlanması ve yasa dışı ticaretin önlenmesi adına önemli adımlar atıldığını vurguladı. "Çok sayıda x-ray cihazını yerli ve milli kaynaklarla ürettik ve gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık. Bu cihazların sayısını artırarak sınır güvenliğini daha da güçlendiriyoruz," dedi.

2023 ve 2024'te gümrük performansı

Bakan Bolat, Türkiye'nin 2024'te mal ticaretinde 606 milyar dolar, hizmetler ticaretinde ise 175 milyar dolarlık gümrük geçiş işlemi gerçekleştirdiğini belirtti. Ayrıca, gümrüklerde 2023 yılında 23 milyar lira, 2022 yılında ise 55,2 milyar lira değerinde kaçak eşya ele geçirildiğini hatırlattı.

Gümrüklerde güvenlik önlemleri artırılıyor

Gümrük işlemlerinde yasa dışı faaliyetlerin engellenmesi için teknolojik altyapıya yatırım yapıldığını ifade eden Bolat, yerli x-ray cihazlarının etkin şekilde kullanılmaya devam edeceğini ve sınır güvenliğinin artırılacağını dile getirdi.

"Yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde aşama kaydedildi"

Son yıllarda gümrüklerde dijitalleşme çalışmalarına yönelik önemli adımlar attıklarını bildiren Bolat, bu kapsamda gümrük kapılarında Bilgisayarlı Gümrük Etkinlikleri Sistemi (BİLGE), Muhafız, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) gibi çeşitli uygulamaların devreye alındığını anlattı.

Bolat, gümrük sahalarında güvenliği artırmak, yasa dışı ticaretle mücadele etmek ve gümrük işlemlerini hızlandırmak amacıyla başlatılan Milli Tarama Sistemleri (MİLTAR) Projesi kapsamında yerli ve milli x-ray cihazlarının üretiminde büyük aşama kaydedildiğini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Çok sayıda x-ray cihazımızı yerli ve milli kaynaklarla üreterek gümrük kapılarımızda kullanmaya başladık, bu cihazların sayılarını artırıyoruz. Yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Gazimağusa gümrüğüne eşya geçişinde kullandığımız x-ray cihazı yerleştirildi. Bavul x-ray cihazları bütün gümrük kapılarında kullanılıyor. Merkezi Kontrol, Komuta ve Güvenlik Ağı ile de ülkenin tüm gümrük müdürlüklerinde kullanılan sistemler koordinasyon içinde takip ediliyor."

Bakan Bolat, ayrıca geçen yıl ikinci ve sonradan kontrol denetimleri sonucunda 6,8 milyar liralık ek tahakkuk ve ceza kararı düzenlediğini, böylelikle devletin ilave gelir elde etmesinin sağlandığını kaydetti.