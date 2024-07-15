GÜMÜLCİNE (AA) - Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda 15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.



Gümülcine Başkonsolosluğunun ev sahipliğinde düzenlenen anma ekinliğine, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Mustafçova Belediye Başkanı Ahmet Kurt, Yassıköy Belediye Başkanı Caner İmam, Kozlukebir Belediye Başkanı Erdem Hüseyin, Yeni Sol'un Türk Milletvekilleri Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Başkonsolosluk bahçesinde düzenlenen tören, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında şehit düşenler anısına bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Başkonsolos Ünal, burada yaptığı konuşmada, "15 Temmuz 2016 tarihinde, Türkiye'nin temelini, demokrasisini ve irademizi hedef alan hain darbe girişimine şahit olduk. Bu girişim, şerefini ve binlerce yıllık tarihinin mirasını savunan halkın ve güvenlik güçlerinin idareyi ve ülkeyi koruyarak sergilediği mücadele ile akim bırakılmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı'mız liderliğinde sergilenen karşı duruşla da darbecilere geçit verilmemiş, sarsılmak istenen temelimizin ne kadar sağlam olduğu gösterilmiştir." dedi.

Darbe girişiminde şehit olan Yeni Şafak gazetesinin Batı Trakyalı Foto Muhabiri Mustafa Cambaz ile ilgili de konuşan Ünal, Cambaz'ın, doğruluğu, dürüstlüğü, çalışkanlığı ve samimiyetiyle bilinen vatanperver bir gönül insanı olduğunu vurguladı.

Ünal, konuşmasında, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasının yurt dışında farklı oluşumlarla varlığını sürdürdüğüne dikkati çekti.

Tören, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü Şerif'in şehitler için ettiği dua ile son buldu.





