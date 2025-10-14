Gümüş fiyatları, 1980’deki tarihi rekoru geride bırakarak ons başına 52,50 doların üzerine çıktı. Küresel piyasalarda yatırımcı ilgisinin artmasıyla gümüş yeni bir dönüm noktasına ulaştı.

Gümüş tarihi rekorunu kırdı

Gümüş fiyatları, 1980 yılındaki zirveyi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Londra piyasasında spot gümüş fiyatı yüzde 0,4 yükselerek ons başına 52,5868 dolara çıktı. Böylece gümüş, yaklaşık 45 yıl sonra ilk kez bu kadar yüksek bir seviyeyi gördü.

Londra Külçe Altın Piyasası Birliği’nin (LBMA) verilerine göre, gümüş fiyatları 1993’ten bu yana görülen günlük spot verilerde tarihi bir artış yaşadı. Uzmanlar, küresel ekonomik belirsizlikler ve ABD’nin faiz indirim sürecinin değerli metallere olan ilgiyi artırdığını belirtiyor.

Gümüşteki bu yükselişin arkasında, ABD’nin faiz indirim beklentileri, jeopolitik gerginlikler ve sanayi talebinin artması etkili oldu.

Faiz indirimleri: ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine girmesi, değerli metalleri yeniden cazip hale getirdi.

Küresel gerginlik: ABD-Çin ticaret savaşının yeniden gündeme gelmesi, yatırımcıları “güvenli liman” olarak bilinen metallere yöneltti.

Sanayi talebi: Elektronik, güneş enerjisi ve batarya üretiminde gümüşe olan talebin artması da fiyatları destekliyor.

Gümüş piyasasında son durum şöyle:

Ons Gümüş

Güne 52,57 dolar seviyesinden başladı.

Gün içinde en düşük 52,22 dolar, en yüksek 53,75 dolar görüldü.

Şu anda 53,20 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Gram Gümüş

Güne 70,57 TL seviyesinden başladı.

Gün içinde en düşük 70,11 TL, en yüksek 72,06 TL görüldü.

Şu anda 71,39 TL seviyesinde alıcı buluyor.

Ekonomi analistleri, gümüşün 50 dolar üzerindeki seyrini “psikolojik direnç noktası” olarak değerlendiriyor.

Ekonomistlere göre bu seviyenin kalıcı olması, gümüşün orta vadede 55 dolar seviyesini test etmesine zemin hazırlayabilir.

Londra merkezli emtia analisti Richard Holmes, “Faiz indirimleri devam ettikçe gümüşteki yükseliş eğilimi sürebilir. Bu, hem yatırım hem sanayi talebini destekleyen bir trend” ifadelerini kullandı.