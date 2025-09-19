Son 8 ayda gram fiyatı 36,4 TL’den 55 TL’ye yükselen gümüş, altının tahtını sallıyor. Yatırımcıların ilgisi artarken, uzmanlar önümüzdeki dönemde düğünlerde altın yerine gümüşün tercih edileceğini öngörüyor.

Yatırımcıların yeni gözdesi

2025’in ilk sekiz ayında yüzde 65’in üzerinde getiri sağlayan gümüş, tasarruf sahiplerinin gözdesi haline geldi. Kuyumcu vitrinlerinde gramlık ve kilogramlık paketler dikkat çekerken, yatırımcılar artık gümüşü altının alternatifi olarak değerlendiriyor.

Paket satışlar ve erişim kolaylığı

Gümüş satışları artık orijinal ambalajlı, sertifikalı ve barkodlu ürünlerle yapılıyor. Bankalar da fiziki alım-satımın yanı sıra gümüş hesabı açma imkânı sunuyor. Piyasa verilerine göre, en çok rağbet 50 gram (3.594 TL) ve 100 gramlık mini paketlerde görülüyor.

Düğünlerde gümüş dönemi

Kuyumcu Ayşe Öncel, “Altın fiyatlarının yüksekliği genç çiftleri alternatif arayışına itti. Gümüş, estetik görünümü ve artan değeriyle bu boşluğu dolduruyor. 2026 düğün sezonunda gelinlerin boynunda ve bileğinde zarif gümüş takılar sıkça göreceğiz” dedi.

Sahteciliğe karşı uyarı

Kuyumcu Selim Danişoğlu, gümüş alırken güvenilir satıcılardan alışveriş yapılması gerektiğini vurguladı. Danişoğlu, “Aldığınız ürünün saflık damgasını ve satıcının kurumsal kimliğini mutlaka kontrol edin. Kapı önünde veya seyyar satıcıdan alınan ürünlere itibar edilmemeli” uyarısında bulundu.