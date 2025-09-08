Haftanın ilk iş gününde altın fiyatları rekor seviyelere yakın seyrini sürdürüyor. Geçen hafta açıklanan ABD istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, Fed’in Eylül ayındaki faiz indirimi ihtimalini artırdı.

Spot altın: Ons başına yüzde 0,1 düşüşle 3 bin 582 dolar

ABD altın vadeli işlemleri: Yüzde 0,7 düşüşle 3 bin 626,10 dolar

Geçen hafta cuma günü altın ons başına 3 bin 599,89 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Analistler, yeniden bu seviyelerin test edilebileceğine dikkat çekiyor.

Gram altın yatay seyirde

Gram altın yeni haftaya 4 bin 753 lira seviyesinde yatay başladı.

Capital.com piyasa analisti Kyle Rodda, “Ana itici güç ABD istihdam verileri ve Fed’in Eylül ayında 50 baz puanlık faiz indirimi yapabileceği beklentisi. İhtimal düşük olsa da önceki beklentilere göre ciddi bir değişim var. Enflasyonda sürpriz bir artış olmadığı sürece altın 3 bin 600 dolar seviyesini test edecek” dedi.

Zayıflayan işgücü piyasası ve faiz beklentisi

ABD’de ağustos ayında istihdam artışı sert biçimde yavaşladı. İşsizlik oranı %4,3 ile son dört yılın zirvesine çıktı. Bu tablo, Fed’in önümüzdeki hafta faiz indirimi yapacağı beklentisini güçlendirdi.

CME FedWatch verilerine göre:

Piyasalar 25 baz puanlık indirimi tamamen fiyatladı

50 baz puanlık “jumbo” indirime verilen ihtimal %8 seviyesinde

Altının yıl içindeki performansı

Altın, bu yıl şu ana kadar yüzde 37, 2024 yılında ise yüzde 27 artış kaydetti. Doların değer kaybı, merkez bankalarının alımları, gevşeyen para politikası beklentileri ve jeopolitik-ekonomik belirsizlikler, altına güçlü destek sağladı.

Diğer değerli metallerde durum

Gümüş: Yüzde 0,5 düşüşle 40,75 dolar

Platin: Yüzde 0,1 artışla 1.374,35 dolar

Paladyum: Yatay seyirle 1.109,71 dolar