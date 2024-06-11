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Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülen şüphelinin yapılan kontrollerinde bağırsağında uyuşturucu sakladığı belirlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Akçakale uygulama noktasında bir araçta yaptıkları aramada, yabancı uyruklu B.D'nin durumundan şüphelendi.

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