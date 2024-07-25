Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Alacat köyünde cinnet getiren bir kişi, silahla 3 akrabasını vurdu. Olayda 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı.

Alacat köyünde dehşet anları

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Alacat köyünde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, cinnet getiren Ü.Y., akrabaları Nurten Yapıcıoğlu (55), Ali Yapıcıoğlu (25) ve Kadir Yapıcıoğlu'nu (22) silahla vurdu. İhbar üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma inceleme başlattı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, Nurten Yapıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Ali Yapıcıoğlu ve Kadir Yapıcıoğlu ise Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Yapıcıoğlu kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Durumu kritik olan Kadir Yapıcıoğlu ise Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde geniş çaplı bir inceleme başlattı.