Gümüşhane'nin Torul ilçesinde, kaybolan 37 yaşındaki Gülhan Taştan, jandarma ve AFAD ekiplerinin yoğun arama çalışmaları sonucu bulundu. Taştan’ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Saatler süren arama sonucu bulundu
Torul ilçesi Köstere köyünde ikamet eden Gülhan Taştan, dün gece saatlerinde kayboldu. Yakınlarının ihbarıyla olay yerine gelen jandarma ve AFAD ekipleri, gece boyu süren aramalarının ardından, Taştan’ı köy camisine sığınmış halde buldu.
Sağlık durumu iyi
Ekipler tarafından sağ salim bulunan Gülhan Taştan’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Arama çalışmaları sırasında gösterdikleri özverili çaba nedeniyle ekipler takdirle karşılandı.
Kaynak: İHA